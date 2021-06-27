Российские туристы на курорте в Турции сняли на видео «горящую гору»

Рядом с курортом Мармарис в Турции произошел крупный пожар, и российским туристам удалось запечатлеть горящую гору, сообщают очевидцы в Instagram.

На кадрах видно, что в тушении пожара задействованы несколько вертолетов. Туристов на побережье немного, но пожар никак не мешает им отдыхать на пляже.

Местные власти сообщили, что туристам не о чем беспокоиться: угрозы их безопасности нет.

Ранее сообщалось, что при пожаре погиб сотрудник Главного управления лесного хозяйства. Причина пожара пока остается неизвестной. Власти региона отмечают, что из-за жары и сильного ветра тушить пожар становится все труднее. По последним данным, для тушения пожара задействованы 11 вертолетов, 78 шлангов, семь машин экстренного реагирования, шесть бульдозеров и другое оборудование. Пожарные специалисты из соседних провинций направлены в Мармарис для помощи в ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили все дешевые билеты в Турцию.