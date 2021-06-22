Дегтярев второй раз за год вакцинировался от коронавируса

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что второй раз вакцинировался от коронавирусной инфекции за год. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Сегодня я уже второй раз сделал прививку от коронавируса. Первый раз вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V» – примечание «Газеты.Ru») прививался в июле и августе прошлого года. По прошествии 11 месяцев количество антител в крови существенно снизилось, поэтому решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день», — написал Дегтярев.

Врио губернатора добавил, что в настоящий момент в регионе полностью прошли вакцинацию свыше 110 тысяч человек. При этом еще 28,5 тысячи жителей уже получили первый компонент вакцины против COVID-19.

Каждый день врачи прививают до 2 тысяч человек, обратил внимание Дегтярев.

Ранее в Хабаровском крае родившим тройню мамам пообещали квартиры. Меры поддержки назвал врио главы региона.