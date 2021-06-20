Одного числившегося пропавшим без вести после непогоды в Ялте обнаружили живым

Один человек из считавшихся ранее пропавшими без вести после ливней и подтоплений в Ялте был найден живым. Сейчас идут поиски второго пропавшего, заявил ТАСС вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

«Сегодня я проводил вечерний штаб, полиция заявила, что мужчина нашелся живой, а второго без вести пропавшего ищут», — пояснил Михайличенко.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от подтоплений в Ялте. В настоящий момент задача властей заключается в том, чтобы обеспечить людей, оказавшихся в зоне подтопления, всем необходимым для жизнедеятельности, добавил он.