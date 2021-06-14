В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации беспорядков и разжигании розни

Белорусские следователи обвиняют блогера и журналиста Романа Протасевича в организации массовых беспорядков, действий, нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды и розни, сообщает ТАСС со ссылкой на СК республики.

«Роман обвиняется у нас по трем составам преступления. Это, во-первых, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Это 342-я статья Уголовного кодекса. Следующая [статья] - это организация массовых беспорядков, это 293-я статья Уголовного кодекса. Кроме того, разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности. Это 130-я статья Уголовного кодекса», — заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Страны-члены Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний. В понедельник 14 июня проходит брифинг по инциденту с самолетом.

Ранее арестованный Протасевич объяснил раны на руках, которые некоторые пользователи соцсетей заметили у журналиста после просмотра интервью в эфире белорусского телеканала ОНТ. Также Протасевич заверил, что к нему не применяли пыток в СИЗО и рассказал о своем самочувствии.