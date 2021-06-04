Мурашко заявил, что вакцинироваться первыми смогут работающие в РФ иностранцы

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что иностранцы, которые работают в России, смогут вакцинироваться первыми. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Те иностранцы, которые работают в стране», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, какая категория иностранных граждан первой получит доступ к платной вакцинации.

Также он подчеркнул, что считает хорошими перспективы для развития вакцинного туризма в стране.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил правительству до конца июня проработать вопрос о платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.

По словам главы государства, это должно распространяться и на приезжающих в Россию трудовых мигрантов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал, что Россия может с июля открыться для желающих вакцинироваться иностранцев.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. На данный момент она одобрена, как минимум, в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. При этом эффективность препарата оценивается в более 90%.