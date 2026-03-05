На певца Shaman пожаловались в прокуратуру из-за «вражьей латиницы»

В Екатеринбурге общественница Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), передает E1.ru.

По мнению женщины, афиши исполнителя нарушают закон о борьбе с англицизмами. Герлах отметила, что при введении новой законодательной нормы власти не подумали о том, как сложно это будет сделать.

Общественница рассказала, что узнала о нововведении 1 марта в фитнес-центре»: «Администраторы и тренеры реально сбиваются с ног, переименовывая аквааэробику в «водный пляс», а пол-дэнс в «танец вокруг посоха».

Она отметила, что людям предстоит в кратчайшие сроки выполнить «огромный объем» работы, чтобы не нарваться на штрафы, а потребитель пострадает, потому что не сможет понять значение придуманных аналогов англицизмов на русском языке.

«Выхожу на улицу и вижу, как с рекламной афиши, написанной вражьей латиницей, на меня улыбается патриотический певец номер один — Shaman. Мне всегда казалось странным, что человек поет про то, как он горд тем, что он русский, а псевдоним на латинице. Мне это резало глаз. А еще я очень не люблю двойные стандарты», — сообщила Герлах.

Она призвала исполнителя продемонстрировать патриотизм и подать пример русификации, поменяв свой сценический псевдоним.

Прошлым летом Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона о защите русского языка. Согласно документу, с марта 2026 года вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке.

Ранее Shaman ответил на обвинения в «осквернении» Байкала.