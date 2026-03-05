Врач предупредила о самых опасных цветах в букетах к 8 Марта

Врач Устинова: мимоза, лилии и гиацинты особенно опасны для людей с аллергией

Какие цветы считаются наиболее агрессивными и на что стоит обратить внимание при выборе букета к 8 Марта, «Газете.Ru» рассказала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Устинова.

«Главная причина аллергии на цветы — пыльца. У многих растений она обладает высокой летучестью и крайне малым весом. Когда букет стоит в комнате, пыльца осыпается, попадает в воздух и неизбежно оседает на слизистых оболочках носа и глаз», — объяснила она.

К наиболее аллергенным цветам эксперт относит: мимозу; лилии; гиацинты и ландыши; ромашки и хризантемы.

«У всех этих растений большое количество сухой летучей пыльцы и яркий, интенсивный аромат, — отмечает Устинова. — Кроме того, часто в букеты для декора добавляют сухоцветы из злаков. Они представляют серьезную опасность для тех, кто страдает аллергией на луговые травы».

Распространено мнение, что резкий аромат цветка сам по себе является признаком его аллергенности. Однако с точки зрения медицины это не совсем так. Сильные запахи, обусловленные эфирными маслами, выступают скорее в роли ирритантов — веществ, вызывающих механическое или химическое раздражение.

«Резкий запах раздражает нервные окончания в носу, вызывая симптомы, очень похожие на аллергию, — объясняет врач. — Например, запах лилии часто провоцирует чихание и слезотечение. Это реакция на химическое вещество, хотя тесты на конкретный аллерген при этом могут быть отрицательными».

Опасность букета не ограничивается свойствами самого растения. Путь цветов от плантации до вазы бывает долгим: их транспортируют в коробках, хранят на складах. В результате на листьях и лепестках скапливается обычная пыль, которая становится домом для пылевых клещей — одного из мощнейших аллергенов.

Еще одна скрытая угроза — плесневые грибки. Стебли цветов стоят в воде, и в месте среза микроорганизмы начинают размножаться практически мгновенно. Плесень является сильнейшим аллергеном, который может вызвать реакцию даже у тех, кто обычно не страдает от цветочной пыльцы.

Реакция организма на букет может быть как легкой, так и жизнеугрожающей. Местные симптомы — насморк, частое чихание, зуд век — неприятны, но обычно не требуют экстренного вмешательства. Однако ситуация меняется, если реакция становится системной.

«Если симптомы выходят за пределы носа и глаз, необходимо действовать быстро, — предупреждает врач аллерголог-иммунолог Татьяна Устинова. — К опасным состояниям относятся отек Квинке (в области лица и шеи), приступы удушья, обширная крапивница. Если стало трудно дышать или глотать, появилась слабость или сыпь по всему телу, нужно немедленно вызывать скорую помощь».

В особую группу риска входят люди, уже имеющие диагностированный поллиноз, бронхиальную астму или атопический дерматит. Для них вероятность тяжёлого приступа при контакте с «агрессивным» букетом в разы выше.

Чтобы праздник не закончился госпитализацией, эксперт рекомендует придерживаться нескольких правил безопасности при выборе и размещении цветов.

Выбирайте «закрытые» цветы. Безопаснее всего растения, у которых тычинки спрятаны глубоко внутри бутона. К ним относятся розы, пионы и орхидеи. Они также обладают нейтральным или слабовыраженным запахом.

2. Проводите «хирургическую» подготовку. У лилий и гиацинтов лучше сразу аккуратно удалить тычинки вместе с пыльцой.

3. Соблюдайте гигиену букета. Чтобы в вазе не заводилась плесень, воду нужно менять ежедневно, при этом каждый раз тщательно промывая и подрезая стебли.

4. Следите за соком. Некоторые растения, например тюльпаны, выделяют млечный сок, который при попадании на руки может вызвать контактный дерматит.

5. Правильно выбирайте место. Категорически не рекомендуется ставить букеты в спальне, особенно рядом с кроватью.

Аллергия не означает полный отказ от цветов, но требует осознанного подхода к их выбору. Понимание того, что реакцию может вызвать не только пыльца, но и застоявшаяся вода или пыль на листьях, помогает защитить близких. Внимание к деталям — таким как удаление тычинок или выбор орхидей вместо лилий — позволяет сохранить праздничную атмосферу без ущерба для здоровья. В конечном счете, самый красивый букет — это тот, который приносит только радость, а не становится поводом для обращения к врачу.

