БПЛА атаковали Сочи

Сочи атаковали беспилотники, написал в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

Чиновник призвал жителей и гостей Сочи не терять бдительность и оставаться в безопасности в глухих помещениях без окон и подвалах. Мэр также порекомендовал им отказаться от поездок на автомобилях, особенно у береговой полосы.

«Все службы готовы к немедленному реагированию. Сейчас важно сохранять спокойствие», — отметил градоначальник.

Он напомнил о запрете публиковать фото и видео с работой системы противовоздушной обороны во время отражения налета и с последствиями атаки.

До этого стало известно, что в небе над Адлером, Лазаревским районом Сочи, федеральной территорией «Сириус» и Анапой произошло около 10 взрывов. По словам местных жителей, они слышали не менее двух серий взрывов: первую — около 19:30, а вторую — примерно через два часа. Трижды включалась предупреждающая о воздушном нападении сирена. Кроме того, были видны яркие вспышки.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.