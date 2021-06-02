В Москве в среду ожидается до +20°С

В Москве в среду, 2 июня, ожидается до +20°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от +18 до +20°C. Установится переменная облачность без осадков. Ветер примет северо-восточное направление, его скорость составит 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до +7...+9°C. Сохранится переменная облачность без осадков, направление ветра также останется северо-восточным, его скорость опустится до 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 755 мм ртутного столба.