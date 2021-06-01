Американцы раскритиковали Байдена за слова о правах человека

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Президент США Джо Байден Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Global Look Press

Пользователи сайта телеканала Fox News высмеяли президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который, выступая перед Белым домом в честь общенационального «Дня Поминовения», заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным напомнит российскому лидеру о недопустимости нарушения прав человека.

«Я не совсем понимаю, как Байден намеревается добиться, чтобы Китай и Россия отказались от жестокого обращения со своими гражданами. Я слышу, как мистер Байден «говорит», но не вижу, чтобы он что-либо сделал», — написал Kick@ssTexan.

Также в комментариях Байдена подвергли критике за невнимание к правам человека в собственной стране.

«Почему наше правительство то и дело сует нос там, где ему не место? Беспокоитесь о том, что сейчас происходит в нашей стране, не говоря уже о том, что происходит в других странах. Я знаю, это звучит холодно, но это нужно сказать. Я сочувствую тем, у кого нет той свободы, которая есть у нас (или была до января), но им нужно бороться с этой борьбой самостоятельно. И мы снова будем бороться. Скоро!», — пишет Doublebarrel12724.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Джо Байден предложил Владимиру Путину провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.