Американцы раскритиковали Байдена за слова о правах человека

Пользователи сайта телеканала Fox News высмеяли президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который, выступая перед Белым домом в честь общенационального «Дня Поминовения», заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным напомнит российскому лидеру о недопустимости нарушения прав человека.

«Я не совсем понимаю, как Байден намеревается добиться, чтобы Китай и Россия отказались от жестокого обращения со своими гражданами. Я слышу, как мистер Байден «говорит», но не вижу, чтобы он что-либо сделал», — написал Kick@ssTexan.

Также в комментариях Байдена подвергли критике за невнимание к правам человека в собственной стране.

«Почему наше правительство то и дело сует нос там, где ему не место? Беспокоитесь о том, что сейчас происходит в нашей стране, не говоря уже о том, что происходит в других странах. Я знаю, это звучит холодно, но это нужно сказать. Я сочувствую тем, у кого нет той свободы, которая есть у нас (или была до января), но им нужно бороться с этой борьбой самостоятельно. И мы снова будем бороться. Скоро!», — пишет Doublebarrel12724.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Джо Байден предложил Владимиру Путину провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.