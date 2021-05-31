Один человек погиб в результате аварии с участием маршрутки под Астраханью

Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Приволжском районе Астраханской области, погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей МЧС России по региону.

ДТП произошло в 6.06 мск на магистрали «с. Образцово — Травино — г. Астрахань». В МЧС добавили, что розлива топлива на месте происшествия нет, а сама дорога не перекрыта для транспорта.

На месте аварии работают две единицы техники и пять человек личного состава, уточнили в оперативном ведомстве.

В аварии погиб мужчина 1945 года рождения, женщина 1948 года была доставлена в больницу. В настоящий момент обстоятельства аварии с участием маршрутки устанавливаются, начата проверка.

Согласно кадру с места, после столкновения маршрутка перевернулась, когда оказалась на обочине.

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