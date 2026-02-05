Несколько поездов отменили после схода вагонов в Тамбовской области

ФПК: в связи с продолжающимися работами в Тамбовской области отменены три поезда

Три пассажирских поезда отменили после схода вагонов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба федеральной пассажирской компании.

«Для оптимизации расписания и скорейшего ввода поездов в график, вынужденно отменяются следующие поезда, которые должны были отправиться сегодня: № 65 Москва — Воронеж; № 738 Москва — Воронеж; № 739 Воронеж — Москва», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что восемь пассажирских поездов «Таврия» в сообщении с Крымом задерживаются в пути следования из-за схода вагонов грузового поезда в Тамбовской области. В частности, на 7,5 часов отстает от графика поезд №068 Москва – Симферополь. Время задержки состава №195 Москва – Симферополь составляет пять часов. Следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь поезд №007 задерживается на 4 часа, а состав №092 из Москвы в Севастополь прибудет позже в пункт назначения как минимум на три часа.

Кроме того, задерживаются четыре поезда, следующих из Крыма в Санкт-Петербург и Москву. Время их отставания от графика составляет от 4,5 часов. Пассажиров предупредили, что время задержки в пути может еще меняться.

