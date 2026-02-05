Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

У премьера Британии тряслись руки во время вопросов об Эпштейне

Daily Express: у Стармера тряслись руки во время вопросов об Эпшетйне

У премьер-министра Великобритании Кира Стармера затряслись руки, когда он стал отвечать на вопросы о связях бывшего британского посла в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает Daily Express.

Журналисты обратили внимание, что 4 февраля во время еженедельной сессии в британском парламенте Стармер заметно сжимал руки, пытаясь скрыть легкую дрожь. В особенности дрожь была заметна в левой руке. Политик пытался скрыть трясущиеся руки, опираясь на трибуну и придерживая одной рукой другую.

5 февраля The Spectator написал, что скандал из-за связи Мандельсона с Эпштейном может стоить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру кресла.

Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за связей с Эпштейном.

По данным издания, опасность для премьера заключается в том, что обсуждение связи посла с финансистом происходит не только в частных разговорах, но и в парламенте Великобритании. Депутаты считают, что Стармер не сможет пережить этот скандал.

Ранее в файлах Эпштейна нашли письмо чиновника о связи Трампа с педофилией и «Моссадом».
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!