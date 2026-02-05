Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

В России разработали эффективную технологию утилизации углекислого газа

Сколтех: создан композитный катализатор превращения CO₂ в метан
Vladislav Culiomza/Reuters

Ученые из Сколтеха совместно с коллегами из Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН и Томского политехнического университета синтезировали новый фотокатализатор, способный значительно ускорить восстановление углекислого газа. Разработка позволяет увеличить выход метана в семь раз по сравнению с традиционным диоксидом титана. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фотокаталитическое восстановление CO₂ считается одним из перспективных способов утилизации парниковых газов и получения экологичного топлива. Обычно в таких реакциях применяют диоксид титана, модифицированный благородными металлами — платиной, золотом или палладием, что делает технологии дорогими. В новой работе исследователи предложили альтернативу — использовать высокоэнтропийные карбиды.

Высокоэнтропийные карбиды — это новый класс материалов, содержащих сразу несколько металлов и углерод. Они отличаются высокой термостойкостью и устойчивостью к экстремальным условиям, а их свойства можно тонко настраивать, изменяя состав.

«В нашем исследовании были созданы и изучены композитные фотокатализаторы из диоксида титана и высокоэнтропийного карбида, синтезированного безвакуумным электродуговым методом. Свойства таких карбидов еще малоизучены, и нам удалось показать их потенциал именно в фотокатализе», — рассказал заведующий лабораторией перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ Александр Пак.

Высокоэнтропийный карбид был получен в Томском политехе методом безвакуумного электродугового синтеза — с помощью дугового разряда на открытом воздухе без использования сложного вакуумного оборудования. Ранее этот подход уже позволил впервые получить подобные материалы в атмосферной плазме.

Причины высокой активности нового катализатора ученые изучили с помощью компьютерного моделирования.

«Мы провели большое количество вычислений, чтобы понять, как локальная структура активных центров влияет на адсорбционные и каталитические свойства. Это позволило заранее оценить перспективность материала и станет основой для дальнейших моделей на базе машинного обучения», — пояснил руководитель исследования, профессор Сколтеха Александр Квашнин.

Эксперименты показали, что оптимальный эффект достигается при добавлении 10% высокоэнтропийного карбида в состав катализатора.

«Скорость образования метана при фотокаталитическом восстановлении CO₂ под действием видимого света оказалась в семь раз выше, чем у немодифицированного диоксида титана. Это связано с улучшенным разделением зарядов и увеличением времени их жизни», — отметила ведущий научный сотрудник Института катализа СО РАН Екатерина Козлова.

В перспективе разработка может лечь в основу новых технологий утилизации углекислого газа и производства синтетического топлива.

Ранее российские ученые выяснили, как возраст меняет риск развития рака.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!