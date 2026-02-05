Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

«Так смешно от этого»: Вэнс сообщил о двуличии Европы в отношениях с США

Вэнс: Европа взаимодействует с США, несмотря на публичные нападки
Eduardo Munoz/Reuters

Европа продолжает сотрудничать с США, несмотря на публичные нападки и заявления о несогласии с требованиями Вашингтона. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью журналистке Мегин Келли.

«Мне так смешно от этого. Потому что в личном общении европейцы очень дружелюбны и спокойно идут на уступки», — рассказал политик.

При этом Вэнс отметил, что на публике европейские лидеры ведут себя по-другому и заявляют, что не будут работать с американцами. Подобное поведение вице-президент США назвал «бредом». Он выразил уверенность, что итоговое решение по Гренландии, из-за которого обострились отношения США и Европы, удовлетворит обе стороны.

До этого в Европейской народной партии, членом которой является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявили, что отношения ЕС с США находятся на рекордно низком уровне за всю историю. Такое заявление прозвучало на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию.

Президент Финляндии Александр Стубб призывал Европу признать, что США меняются, и Вашингтон начал по-другому относиться к союзникам из ЕС. По словам Стубба, внешняя политика администрации США сегодня основана на идеологии, «противоречащей европейским ценностям». Премьер подчеркнул, что действия Вашингтона подрывают международный порядок и преуменьшают значение Европы.

Ранее фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС защитить Гренландию от США.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!