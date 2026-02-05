Задержанному после стрельбы на Рублевке предъявили обвинения

Задержанному после стрельбы на Рублевском шоссе в Москве Алексею Ланчикову предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время будет проведен следственный эксперимент на месте преступления, также следствие будет «ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу».

Кроме того, правоохранители проведут следственные действия в Москве с участием фигуранта в рамках уголовных дел, которые расследуются в Пензенской области, уточнили в СК.

Перестрелка с участием двух мужчин, находившихся в розыске по делу о похищении и убийстве человека в Пензенской области, и правоохранителей произошла вечером 3 февраля в подъезде жилого дома на Рублевском шоссе в Москве. Как сообщили в МВД, подозреваемые открыли огонь по стражам порядка при попытке задержания. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие. Один из злоумышленников был ликвидирован на месте, второго задержали.

Мужчин объявили в розыск из-за событий, произошедших 29 января в Пензенской области. По данным местных СМИ, в тот день подозреваемые похитили 39-летнего местного жителя, после чего его родственники обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, а впоследствии пришли к выводу, что жертва была убита. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

