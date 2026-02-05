Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

В США раскритиковали поступок Трампа

Экс-полковник Макгрегор: отказ от ДСНВ выглядит как подготовка к атаке
Denis Balibouse/Reuters

Отказ властей США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) выглядит как враждебный акт, направленный в сторону России, который подрывает основы стратегической стабильности. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Самая большая проблема заключается в том, что мы на 100% отбрасываем структуры прошлого», — отметил он, добавив, что для России это выглядит так, будто американцы готовятся к атаке.

По словам Макгрегора, система контроля над вооружениями на протяжении десятилетий была крайне важна в отношениях между Россией и США, а также придавала военному соперничеству прозрачность и предсказуемость. Теперь же ситуация изменилась.

ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. В Белом доме рассказали, что Трамп примет решение о дальнейших шагах по контролю над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times указывала, что Трамп собирается сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что США будет работать с Москвой и Пекином над сокращением количества ядерного оружия

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что продление действия договора остается на повестке дня. А 22 сентября президент России Владимир Путин отмечал, что Россия хочет сохранить статус-кво, чтобы избежать гонки вооружений, и в течение года после прекращения действия договора намерена соблюдать его положения.

Ранее Китай выразил сожаление из-за прекращения действия ДСНВ.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!