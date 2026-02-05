В США раскритиковали поступок Трампа

Экс-полковник Макгрегор: отказ от ДСНВ выглядит как подготовка к атаке

Отказ властей США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) выглядит как враждебный акт, направленный в сторону России, который подрывает основы стратегической стабильности. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Самая большая проблема заключается в том, что мы на 100% отбрасываем структуры прошлого», — отметил он, добавив, что для России это выглядит так, будто американцы готовятся к атаке.

По словам Макгрегора, система контроля над вооружениями на протяжении десятилетий была крайне важна в отношениях между Россией и США, а также придавала военному соперничеству прозрачность и предсказуемость. Теперь же ситуация изменилась.

ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. В Белом доме рассказали, что Трамп примет решение о дальнейших шагах по контролю над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times указывала, что Трамп собирается сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что США будет работать с Москвой и Пекином над сокращением количества ядерного оружия

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что продление действия договора остается на повестке дня. А 22 сентября президент России Владимир Путин отмечал, что Россия хочет сохранить статус-кво, чтобы избежать гонки вооружений, и в течение года после прекращения действия договора намерена соблюдать его положения.

Ранее Китай выразил сожаление из-за прекращения действия ДСНВ.