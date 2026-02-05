Размер шрифта
Постпред США при НАТО рассказал о планах Вашингтона по Ирану

Уитакер: США воздержатся от силового сценария при успехе на переговорах с Ираном
vchal/Shutterstock/FOTODOM

США воздержатся от силового сценария касательно Ирана, если в ходе переговоров 6 февраля Вашингтон увидит определенный прогресс и перспективу достижения приемлемого соглашения. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Newsmax.

«Президент [США Дональд] Трамп не будет проявлять бесконечное терпение, но если он увидит прогресс, увидит подвижки, увидит потенциальную сделку, определенно, он все рассмотрит», — сказал военный.

По словам Уитакера, если Иран настроен серьезно в части отказа от ядерных амбиций, тогда, вероятно, будет заключена сделка между странами, «но если нет, тогда последствия для них будут тяжелыми».

Портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана могут пройти в Омане 6 февраля.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не навязывается в помощники по Ирану.
 
