Переход Панарина в «Лос-Анджелес» назвали комплексом провинциального мальчишки

Источник из окружения хоккеиста Артемия Панарина заявил «Матч ТВ», что его переход из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» связан с комплексом провинциального мальчишки.

«Возможно, это комплекс провинциального мальчишки. Ведь понятно, что до 2028 года он не сможет завоевать Кубок Стэнли со средними «Кингс». Ради «чашки» надо было уходить в «Тампу». Но Панарин просто выбрал большой город», — сказал источник.

Панарин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывал $11,6 млн в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

