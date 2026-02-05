Девочка-подросток ударила ножом отца, когда тот избивал маму

В Азербайджане дочь ранила ножом отца, который избивал мать на ее глазах. Об этом сообщает Oxu.Az.

Инцидент произошел 2 февраля в квартире семьи в Низаминском районе Баку. Сначала 48-летний Руфат Гашимов избил свою жену, его 15-летняя дочь, увидев это, схватила нож и ранила отца.

Мужчина оказался в больнице, однако медики помочь ему не смогли — на следующий день раненого не стало.

Дочь пострадавшего уже задержали. Возбуждено дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана. Расследование продолжается.

До этого в Астрахани мужчина напал с ножом на сожителя матери в новогоднюю ночь. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 1 января в частном доме на улице Маршака, где 34-летний подозреваемый, его мать и ее сожитель отмечали Новый год. В ходе празднования между мужчинами возник конфликт. Сын хозяйки дома взял кухонный нож и нанес 42-летнему сожителю своей матери один удар в область живота, спасти раненого не удалось.

