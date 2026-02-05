Размер шрифта
Глава МИД Венгрии, гендиректора МАГАТЭ и «Росатома» начали встречу в венгерском Пакше

Гросси, Сийярто и Лихачев начали встречу перед заливкой бетона блока АЭС «Пакш»
Telegram-канал «Привет, Пакш!»

Рабочая встреча генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева началась в венгерском городе Пакше. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации, передает ТАСС.

Отмечается, что встреча проходит в преддверии торжественной церемонии заливки первого бетона энергоблока № 5 атомной электростанции «Пакш» (проект «Пакш-2»).

В декабре Лихачев сообщал, что президент РФ Владимир Путин приглашен на церемонию закладки первого бетона в фундамент атомной электростанции «Пакш-2» в феврале 2026 года.

В конце июня Сийярто заявил, что после снятия санкций США, связанных с проектом атомной электростанции «Пакш-2», новые блоки могут быть построены к середине 2030-х годов.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период станция производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства.

Ранее гендиректор «Росатома» допустил сотрудничество РФ и США в Арктике.
 
