Глава МИД Венгрии, гендиректора МАГАТЭ и «Росатома» начали встречу в венгерском Пакше

Рабочая встреча генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева началась в венгерском городе Пакше. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации, передает ТАСС.

Отмечается, что встреча проходит в преддверии торжественной церемонии заливки первого бетона энергоблока № 5 атомной электростанции «Пакш» (проект «Пакш-2»).

В декабре Лихачев сообщал, что президент РФ Владимир Путин приглашен на церемонию закладки первого бетона в фундамент атомной электростанции «Пакш-2» в феврале 2026 года.

В конце июня Сийярто заявил, что после снятия санкций США, связанных с проектом атомной электростанции «Пакш-2», новые блоки могут быть построены к середине 2030-х годов.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период станция производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства.

