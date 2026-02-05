Размер шрифта
В МИД России назвали тему переговоров Лаврова со швейцарским коллегой

Jean-Christophe Bott/Reuters

Главной темой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса станут пути преодоления нынешнего глубокого кризиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Главной темой переговоров станут пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ, который стал следствием деструктивных действий ряда западных стран...», — говорится в сообщении.

По данным МИД России, эти государства используют Организацию в собственных интересах, в частности, для развязывания «антироссийской истерии».

Отмечается, что Лавров намерен обратить внимание Кассиса на наиболее актуальные проблемы организации — проявления неонацизма, фальсификация истории и медиацензура. В пресс-службе ведомства добавили, что российский министр также затронет тему защиты традиционных ценностей, прав верующих и нацменьшинств.

Глава МИД Швейцарии посетит Москву и Киев в качестве действующего председателя ОБСЕ. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Кассис встретится с Лавровым в пятницу, 6 февраля.

Ранее Лавров назвал несерьезными слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией.
 
