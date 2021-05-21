90% прививок от коронавируса сделаны в странах G20

Примерно 90% прививок от коронавируса были сделаны на территории стран G20, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом пишет РИА «Новости».

«Около 90% вакцины, использованной в мире, пришлось на страны G20», — отметил он.

Гебрейесус призвал богатые страны поделиться препаратом и ускорить распределение вакцин через механизм COVAX.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 166 064 212 человек, из которых 3 448 370 скончались, 146 805 164 выздоровели. На первом месте по распространению вируса находятся США. Далее следуют Индия, Бразилия, Франция, Турция и Россия.

В ВОЗ оценили реальное число смертей от коронавируса в мире — с начала пандемии от коронавирусной инфекции в мире могли погибнуть от 6 млн до 8 млн человек. В то же время эксперты ВОЗ считают, что в настоящее время общая смертность от вируса как минимум в 2-3 раза превышает официально зарегистрированные данные.