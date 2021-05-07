Погода 9 мая в Москве может помешать воздушной части Парада Победы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что низкая облачность 9 мая может помешать проведению воздушной части Парада Победы в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ночь на 9 мая и утром столица будет оставаться под влиянием уходящего циклона — дожди продолжатся, хоть и ослабеют. В результате выпадет еще 5 миллиметров осадков.

«Под большим вопросом воздушная часть парада, поскольку с 9 до 11 часов утра будет преобладать довольно пасмурная погода, низкая облачность, с высотой 400-600 метров, облачность 7-10 баллов, то есть это почти сплошняком», — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что такая погода может повлиять на решение проведения воздушной части парада, поскольку при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия и визуальный контакт.

В тоже время научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявлял, что в День Победы 9 мая жителей Москвы и центра Европейской части России ждет стремительное улучшение погоды.