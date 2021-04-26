В Кремле рассказали про проверку учебников истории после критики Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о школьных учебниках истории, проверку которых пообещало Минпросвещения после критики главы государства Владимира Путина.

По словам Пескова, беглая проверка действующих учебников показала, что издания с искажением истории отсутствуют.

«Вы знаете, ему говорили о конкретных учебниках. Но беглая проверка наших специалистов [показала] — из того, что сейчас действует, там таких примеров нет», — отметил Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

При этом он заметил, что «раньше подобные, конечно, казусы случались во многих учебниках», которые печатал «неизвестно кто и неизвестно как».

«Сейчас это гораздо более упорядочено», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 21 апреля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию возмутился содержанием учебников по истории, где нет сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. По его словам, удивительно, что издатели и авторы школьных материалов не включают в них такое важное событие в истории страны.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство собирается провести проверку содержания школьных учебников по истории.

Сталинградская битва — одно из важнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Битва окончилась 2 февраля 1943 года победой Вооруженных сил СССР.