Эрдоган пригрозил Израилю войной

Jerusalem Post: Эрдоган пригрозил начать военные действия против Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военные действия против Израиля. Слова турецкого лидера приводит газета The Jerusalem Post.

«Так же, как мы вошли в Карабах, так же как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними (Израилем. — «Газета.Ru»)», — заявил Эрдоган.

Он объяснил, что Анкара может начать боевые действия против Израиля, чтобы не дать изгнать палестинцев с их территорий.

Заявление Эрдогана вызвало резкую реакцию со стороны министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху. В издании обратили внимание, что он назвал президента Турции «диктатором-мегаломаньяком с империалистическими амбициями». Он хочет предложить израильскому правительству полностью разорвать все дипломатические отношения с Турцией.

До этого глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил мнение, что после агрессии против Ирана Израиль может переключиться на Турцию. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «не может существовать без врага».

В ноябре прошлого года прокуратура Турции объявила о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и 36 высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде. По данным газеты Hürriyet, прокуратура запросила для них наказание в виде лишения свободы на сроки «от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы».

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!