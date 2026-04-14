Эрдоган пригрозил Израилю войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военные действия против Израиля. Слова турецкого лидера приводит газета The Jerusalem Post.

«Так же, как мы вошли в Карабах, так же как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними (Израилем. — «Газета.Ru»)», — заявил Эрдоган.

Он объяснил, что Анкара может начать боевые действия против Израиля, чтобы не дать изгнать палестинцев с их территорий.

Заявление Эрдогана вызвало резкую реакцию со стороны министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху. В издании обратили внимание, что он назвал президента Турции «диктатором-мегаломаньяком с империалистическими амбициями». Он хочет предложить израильскому правительству полностью разорвать все дипломатические отношения с Турцией.

До этого глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил мнение, что после агрессии против Ирана Израиль может переключиться на Турцию. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «не может существовать без врага».

В ноябре прошлого года прокуратура Турции объявила о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и 36 высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде. По данным газеты Hürriyet, прокуратура запросила для них наказание в виде лишения свободы на сроки «от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы».

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером.