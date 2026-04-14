Зеленский встретится с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 апреля, посетит Германию, где проведет встречу с канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом пишет T-online со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

По его информации, визит Зеленского в Берлин запланирован в рамках межправительственных консультаций. О темах предстоящих обсуждений на данный момент не сообщается.

Как отмечается в материале, полиция Берлина уже развернула 50 служебных автомобилей, которые охраняют территорию вокруг офиса канцлера Германии.

До этого министр обороны Украины Михаил Федоров провел телефонный разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом, в ходе которого стороны обсудили совместные проекты, в том числе перспективы сотрудничества в сфере лазерного оружия. Стороны в том числе обсудили усиление систем ПВО, а также дополнительное финансирование по производству дальнобойных дронов.

Ранее Мерца назвали «новым Шольцем» в одном вопросе относительно Украины.