Цензуру ИИ в России объяснили риском повторения сюжета «Терминатора»

Глава TelecomDaily Кусков: без цензуры Россию ждет сюжет «Терминатора»
Кодекс правил относительно работы искусственного интеллекта важно распространить на компании всех стран, а не только России. Без регулирования этой сферы мир попадет в «черную дыру», в реальность может воплотиться сюжет «Терминатора», заявил НСН глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его мнению, важно организовать рамочный процесс легализации ИИ с описанием всех возможных процессов работы – это предотвратит негативные последствия в будущем.

«Все смотрели фильм «Терминатор» и не хочется, чтобы все превратилось вот в это. По сути, это первый шаг туда, так как мы уже очень активно используем робототехнику и ИИ, ― подчеркнул Кусков. ― Очень трудно сказать, сколько времени уйдет на такой документ, это все-таки не программу написать».

На данный момент пока четкие тезисы регулирования сферы ИИ не сформулированы, работа в этом направлении продолжается. Однако важно, чтобы это был именно международный документ – наподобие Венской конвенции, позволяющей ездить по странам со своими правами, подчеркнул эксперт.

Напомним, накануне замминистра цифрового развития РФ Александр Шойтов заявил, что технологии ИИ должны подвергаться цензуре, контролировать это обязано государство. А до этого сообщалось, что в законопроект о регулировании искусственного интеллекта внесены положения, уточняющие правила его применения и обучения. Документ усиливает ответственность владельцев нейросетей за неправомерное использование технологий и закрепляет требования к маркировке контента, созданного с помощью ИИ.

Ранее в Минцифры призвали ускорить регулирование искусственного интеллекта в России.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

