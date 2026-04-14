Стало известно о состоянии пострадавших в результате удара ВСУ по Ельцу

Один из пострадавших при атаке дрона ВСУ на Елец находится в тяжелом состоянии
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Один из пострадавших при атаке украинского беспилотника в Ельце Липецкой области находится в тяжелом состоянии. Два человека находятся в стабильном состоянии, сообщает региональное правительство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что двоих пострадавших уже выписали из больницы, а еще один мужчина от госпитализации отказался.

В правительстве рассказали, что, согласно распоряжению мэра Ельца Вячеслава Жабина, жителям, чьи квартиры получили серьезные повреждения во время удара вооруженных сил Украины (ВСУ), предоставят временное размещение. Специалисты продолжают оценивать ущерб.

Утром 14 апреля дроны ВСУ ударили по Ельцу. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в результате ударов пострадали пять человек. Четверым раненым потребовалась госпитализация, одна женщина получила ранения, не совместимые с жизнью.

Кроме того, атаке БПЛА подверглось село Долгоруково. В одном из жилых домов произошел пожар, который оперативно потушили, никто не пострадал.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать Ростовскую область.

 
