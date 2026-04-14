Школьница подсыпала взрослым снотворное в чай и была изнасилована

В Индии четверых мужчин задержали за изнасилование 15-летней девушки. Об этом сообщает Times of India.

Школьница из штата Уттар-Прадеш к моменту инцидента уже полгода общалась с 22-летним молодым человеком и находилась с ним в отношениях.

В день произошедшего юноша убедил возлюбленную, что она должна подмешать снотворное членам семьи в чай. Когда девушка все сделала, а родственники заснули, возлюбленный вместе с компанией ворвался в дом.

Мужчины украли из дома золотые и серебряные украшения, а также наличные. После этого они отвели несовершеннолетнюю в одну из комнат и подвергли групповому изнасилованию.

Когда семья узнала о произошедшем, мать школьницы обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили дело по нескольким статьям.

Спустя непродолжительное время возлюбленного девушки и его сообщника арестовали. На следующий день полицейские поймали третьего фигуранта, у которого все еще были при себе украденные украшения и часть денег. Большую их часть к этому моменту он уже потратил.

