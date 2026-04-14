Землетрясение произошло в Дагестане

В Дагестане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло на территории Дагестана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 14 апреля в Каякентском районе вблизи населенного пункта Герга. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 20 километров. По данным Дагестанской геофизической службы РАН, на поверхности сейсмособытие не ощущалось.

В результате сейсмособытия никто не пострадал, разрушений нет. Объекты социальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Звонки от населения с жалобами в экстренные службы не поступали.

До этого землетрясение в Афганистане погубило семью беженцев, возвращавшихся из Ирана. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6 баллов находился в провинции Бадахшан.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
