«Причина — в нас»: в Госдуме оценили планы по переименованию русскоязычных сел в Киргизии

Планы переименовать русскоязычные села в Киргизии возникли из-за недоработки российской гуманитарной дипломатии. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов, отметив, что за подобные решения ответственны в том числе и российские чиновники.

«Если бы наша гуманитарная дипломатия, наша народная дипломатия, даже наши волонтерские проекты с поддержкой Российской Федерации развивались в Киргизии, то тогда в этих деревнях, которые собираются переименовывать, уверяю вас, такой вопрос мог просто не встать. То, что там переименовываются русские села, — это ответственность наших чиновников, наша ответственность, моя, в том числе, что мы не дорабатываем с точки зрения мягкой силы и народной дипломатии. Там нет достаточного русского гуманитарного присутствия. При этом киргизы же готовы к нам ехать тоже, помогать — я имею ввиду не гастарбайтеров, я имею ввиду волонтеров, которые готовы приезжать и в свое свободное время помогать русским нуждающимся людям. Все это можно развивать, но у нас все никак не получается сложить это в комплексный проект, стратегию, которая сделает просто невозможным такие проблемы. Главная причина в нас, в том числе и я разделяю ответственность за происходящее. Нам (и мне) надо работать лучше. Тогда таких проблем и не должно быть», — сказал он.
 
14 апреля ТАСС и киргизский портал 24.kg со ссылкой на президента страны Садыра Жапарова сообщили, что власти Киргизии планируют до конца 2027 года сменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел. Позднее публикация пропала с сайта 24.kg.

После этого пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов заявил РИА Новости, что вопроса о переименовании сел с русскими названиями в Киргизии на повестке нет.

В январе 2025 года Жапаров подписал закон о переименовании девяти населенных пунктов, из них три имели русские названия. В частности, село Новодонецкое в Манасском районе переименовано в Айтматов, Большевик в Кочкорском районе — в Баялы Исакеев, а Теплоключенка в Ак-Суйском районе — в Ак-Суу.

Ранее в Киргизии высказались о политике сохранения русского языка.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
