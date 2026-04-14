Задержанный за попытку теракта против силовика в Москве дал признательные показания

Подозреваемый в подготовке в отношении высокопоставленного силовика в Москве дал признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеокадры, опубликованные ФСБ.

Гражданин Украины, являющийся военнослужащим ВСУ, признался, что в 2025 году его завербовала Служба безопасности Украины и перебросила в Москву для разведки и организации теракта в отношении «высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока». Для этого ему был оформлен подложный паспорт. Предполагается, что именно украинец собрал и заложил взрывчатку.

Во время дачи показаний задержанный рассказал, что после этого он должен был пересечь границу с Казахстаном, но куратор в назначенное время на связь не вышел.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в подготовке покушения на силовика в Москве. Предполагаемый соучастник украинского военного — гражданин Молдавии — был также завербован украинскими спецслужбами и отправлен в Москву, где ему было поручено следить за высокопоставленным силовиком РФ, а в день теракта — устроить онлайн-трансляцию с места происшествия, сообщали в ФСБ. Третий соучастник — гражданин России. В его задачи, как утверждается, входило снимать на видео место, чтобы понимать, где лучше парковать электроскутер.

3 апреля сообщалось, что ФСБ предотвратила в Москве теракт против высокопоставленного «руководителя правоохранительной системы». Для этого взрывчатка была заложена в багажник электроскутера. Уточнялось, что полтора килограмма взрывчатого вещества замаскировали под бытовую зарядную станцию.

Ранее ФСБ заявила о задержании в Крыму агента СБУ.