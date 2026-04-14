Суд вынес приговор выживавшему 67 дней в Охотском море

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по делу Михаила Пичугина, обвиненного в гибели двух своих родственников во время дрейфа в Охотском море. Об этом говорится в сообщении суда в соцсети «ВКонтакте».

Установлено, что Пичугин внес в договор купли-продажи подвесного лодочного мотора заведомо недостоверные сведения о дате заключения договора, характеристиках мотора, номере, установил на мотор таблички с ложными сведениями. Этот договор он предоставил для регистрации маломерного судна. В результате мужчина получил по подложному документу судовой билет, а судно было допущено к эксплуатации с категорией сложности IV разряд IV. Это дало право Пичугину плавать при силе ветра до 12 м/с, а также при высоте волны до 0,6 м и удалении от берега до 2,7 морской мили.

9 августа 2024 года Пичугин вместе с братом и 16-летним племянником отправился по маршруту в фактически запрещенном для него районе плавания. На удалении не менее 19 км от берега произошла поломка мотора, из-за чего судно утратило способность безопасно передвигаться. Это привело к длительному бесконтрольному дрейфу судна в акватории Охотского моря в период с 9 августа по 14 октября 2024 года.

В результате неосторожных преступных действий Пичугина от общего переохлаждения организма и истощения погиб сначала племянник мужчины, а затем и старший брат. Сам Пичугин за время дрейфа потерял 50 кг.

Подсудимому назначили наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.

