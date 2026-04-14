Суд вынес приговор выживавшему 67 дней в Охотском море

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Выжившего в Охотском море Пичугина признали виновным в гибели двух человек
МЧС России

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по делу Михаила Пичугина, обвиненного в гибели двух своих родственников во время дрейфа в Охотском море. Об этом говорится в сообщении суда в соцсети «ВКонтакте».

Установлено, что Пичугин внес в договор купли-продажи подвесного лодочного мотора заведомо недостоверные сведения о дате заключения договора, характеристиках мотора, номере, установил на мотор таблички с ложными сведениями. Этот договор он предоставил для регистрации маломерного судна. В результате мужчина получил по подложному документу судовой билет, а судно было допущено к эксплуатации с категорией сложности IV разряд IV. Это дало право Пичугину плавать при силе ветра до 12 м/с, а также при высоте волны до 0,6 м и удалении от берега до 2,7 морской мили.

9 августа 2024 года Пичугин вместе с братом и 16-летним племянником отправился по маршруту в фактически запрещенном для него районе плавания. На удалении не менее 19 км от берега произошла поломка мотора, из-за чего судно утратило способность безопасно передвигаться. Это привело к длительному бесконтрольному дрейфу судна в акватории Охотского моря в период с 9 августа по 14 октября 2024 года.

В результате неосторожных преступных действий Пичугина от общего переохлаждения организма и истощения погиб сначала племянник мужчины, а затем и старший брат. Сам Пичугин за время дрейфа потерял 50 кг.

Подсудимому назначили наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
