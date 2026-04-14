Силовики задержали причастных к закладке взрывного устройства в электроскутер в Москве

Сотрудники ФСБ задержали трех человек по подозрению в причастности к закладке бомбы в электроскутер в Москве для подрыва «высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока». Об этом сообщает РИА Новости.

Один из задержанный является гражданином Украины и военнослужащим ВСУ, принимавшим участие в боевых действиях против Вооруженных сил России. По данным силовиков, в 2025 году его завербовала Служба безопасности Украины и направила в Москву для разведки и организации теракта в отношении военнослужащего. Предполагается, что именно он собрал и заложил взрывчатку.

Его предполагаемый соучастник — гражданин Молдавии — был также завербован украинскими спецслужбами и отправлен в Москву, где ему было поручено следить за высокопоставленным силовиком РФ, а в день теракта — устроить онлайн-трансляцию с места происшествия, отмечается в публикации. Третий соучастник — гражданин России. В его задачи, как утверждается, входило снимать на видео место, чтобы понимать, где лучше парковать электроскутер.

3 апреля сообщалось, что ФСБ предотвратила в Москве теракт против высокопоставленного «руководителя правоохранительной системы». Для этого взрывчатка была заложена в багажник электроскутера. Уточнялось, что полтора килограмма взрывчатого вещества замаскировали под бытовую зарядную станцию.

Ее планировали подорвать дистанционно во время посещения российского военнослужащего бизнес-центра, идентифицировав его посредством организованного видеонаблюдения. Данный теракт мог привести к большому количеству жертв среди гражданского населения, обращали внимание силовики.

Ранее в Подмосковье задержали подростка по делу о теракте на ж/д.