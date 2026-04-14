Россиянам будет сложнее получить кредиты

Учет банками только официально подтвержденных доходов, без опоры на переводы от родственников, может заметно сузить круг потенциальных заемщиков в России. Об этом «Газете.Ru» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

С 1 апреля при выдаче кредитов российские банки учитывают только официальные доходы россиян. Платежеспособность и возможный лимит кредита теперь будут определяться по справкам с работы и данным налоговой инспекции, а переводы от родственников больше не будут влиять на расчет.

«Сама по себе проблема состоит не в исключении переводов от родственников из расчета дохода, а в том, что банки ориентируются прежде всего на официальные источники поступлений. Помощь семьи в такой ситуации может учитываться не как доход заемщика, а, например, через поручительство. Наиболее чувствительными последствия новых норм окажутся для нескольких категорий клиентов. В первую очередь речь идет о людях с неофициальной занятостью, фрилансерах и самозанятых на раннем этапе работы, чьи доходы еще не полностью отражены в документах», — отметил Шедько.

По его словам, кроме того, трудности могут возникнуть у семей с детьми, где один из супругов временно не работает, а также у молодежи и начинающих специалистов, для которых поддержка родственников часто играет важную роль при оформлении кредита.

С точки зрения банков такой подход выглядит более справедливым и безопасным, констатировал эксперт. По его словам, этот подход позволяет снизить риски невозврата и сделать систему кредитования более устойчивой, поскольку финансовые организации будут опираться на более прозрачные и проверяемые данные о доходах клиентов.

При этом для рынка кредитования в целом последствия могут оказаться двойственными, считает экономист. С одной стороны, он станет стабильнее за счет более консервативного отбора заемщиков, уверен эксперт. По его словам, с другой стороны, возможно временное сокращение числа выдач и уменьшение среднего размера кредитов. Часть потенциальных клиентов в результате может вообще выпасть из системы банковского кредитования, предупредил Шедько.

Он допустил, что на этом фоне банки и заемщики начнут чаще использовать другие механизмы подтверждения надежности. Речь, в частности, может идти о расширении практики поручительства и более активном применении залоговых схем, уверен Шедько. Однако для части россиян это в любом случае означает, что получить кредит без полностью подтвержденного дохода станет сложнее, заключил эксперт.

Ранее в России кредитные долги и займы граждан впервые превысили 45 трлн рублей.