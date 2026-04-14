Директор крематория рассказал, можно ли кремировать православных

Решение о кремации принимают люди, исходя не только из своего вероисповедания и национальности, но и из бытовых причин. Об этом сообщил директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха в беседе с РИА Новости.

«Это от многого зависит. Даже от времени года», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в Нижнем Новгороде в январе-феврале температура воздуха может опускаться до минус 20 градусов. В связи с чем на кладбище бывает сложно выкопать могилы из-за снега и промерзшей земли. В таком случае можно обратиться в крематорий, а после потепления захоронить урну с прахом.

Ворошуха уточнил, что в нижегородском крематории в среднем проходит семь-восемь процессий в день. Примерно на шести из них проводятся отпевания священников. Директор крематория отметил, что это значит, что примерно две трети умерших, которых кремировали, православные.

До этого «Коммерсантъ» писал о росте спроса россиян на фальш-кремацию на фоне высокой стоимости погребения тела и нехватки крематориев в российских городах. Речь идет о проведении церемонии прощания с покойным в траурном зале в регионе его проживания, а потом отправке тела туда, где есть крематорий. Отмечается, что в Петербурге услугу выбирают более 70% клиентов, в Москве — более 50%.

Ранее была названа средняя стоимость похорон в России.

 
