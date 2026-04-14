На трассах сугробы: автомобилисты Сочи не смогли выехать на заснеженные дороги

SHOT: в Сочи водители не смогли выехать на заснеженные дороги на летней резине

В Сочи дороги завалило снегом, на трассе образовались сугробы, из-за чего водители боятся выезжать на летней резионе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Ночью в городе прошел дождь с сильным градом. Наблюдали его в Лоо, Хобзе и Вардане. Сейчас трассы и тротуары покрылись сильным слоем льда, из-за чего некоторые автомобили не могут заехать в подъем. Некоторые из местных опасаются выезжать на дороги на личном транспорте, так как уже поменяли резину на летнюю», – говорится в публикации.

Местный житель запечатлел обстановку на видео. На кадрах заметно, что дорогу замело снегом, при этом автор отмечает, что еще не поменял зимнюю резину, поэтому сегодня смог выехать из дома. По данным канала, из-за непогоды родители отказываются везти в школы детей.

