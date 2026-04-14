В Херсонской области люди погибли из-за атак ВСУ во время перемирия

Губернатор Сальдо: два жителя Херсонщины погибли от атак ВСУ во время перемирия

Два мирных жителя Херсонской области погибли в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время пасхального перемирия и сразу после него. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, мужчина 1956 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы при детонации мины в Алешках. Еще один мужчина погиб, когда его машина наехала на мину в селе Раденск.

«В Великой Лепетихе удар беспилотника ранил двух мужчин 1957 и 1959 годов рождения. <...> В селе Тарасовка <...> в результате сброса боеприпаса с БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — «Газета.Ru») ранен сотрудник МЧС», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сотруднику МЧС и еще одному пострадавшему мужчине потребовалась госпитализация. Другой мужчина отказался ехать в больницу.

Новость дополняется.