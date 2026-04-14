Стало известно условие, при котором Дзюба подерется со Смоловым

Глава Fight Nights Камил Гаджиев в интервью News.ru заявил, что бой футболистов Артема Дзюбы и Федора Смолова мог бы привлечь большое внимание зрителей.

Однако, по его словам, на данный момент это маловероятно.

«Если реально для Дзюбы и Смолова это действительно интересно, я бы предложил. Но я со Смоловым разговаривал, он сказал «ну меня спросили, я ответил», но сам он не видит в этом энергии. Я в это не верю, ребята занятые. Но что-то подобное, я думаю, зашло бы», — заявил Гаджиев.

В сентябре прошлого года Дзюба заявил, что легко бы победил футболиста Федора Смолова в потенциальном поединке.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

