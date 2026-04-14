Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

«Разрушение общего прошлого»: в ГД оценили планы Киргизии заменить русские названия сел

Депутат Затулин счел самоутверждением план Киргизии убрать русские названия сел
РИА Новости

Желание властей Киргизии заменить все русскоязычные названия сел связано со стремлением республики самоутвердиться, разрушив общее историческое прошлое с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Конечно, как суверенное, самостоятельное государство Киргизия вправе предпринимать любые действия на своей территории. Но не всякие действия, в том числе переименования, являются разумными, они могут считаться обоснованными, если речь идет о населенных пунктах, которые прежде назывались по-другому и возвращается их прежнее название, но, как я понимаю, в большинстве случаев речь идет о тех поселениях, которые с самого начала носили нынешние имена, и исторических оснований для переименования нет. Чем вызвано это желание? Конечно, желанием самоутвердиться», — подчеркнул парламентарий.

По словам Затулина, речь идет о том, чтобы лишний раз доказать, что «мы разрываем связь с общим прошлым» в рамках отношений с Россией.

Депутат напомнил, что в Киргизии подавляющее большинство, свыше 70% населения, положительно относятся к России, и только 20% «относятся хорошо» к Украине.

«Это все, мне кажется, должно было бы подсказывать властям Киргизии, что не стоит торопиться с разрушением общего прошлого», — подчеркнл Затулин.

Как отмечал до этого Жапаров, власти Киргизии до конца 2027 года намерены заменить все русскоязычные названия сел.

При этом в пресс-службе президента Киргизии уже пояснили, что Жапаров предложил ввести временный запрет на переименование населенных пунктов, а не переименовать русскоязычные села.

Ранее в Киргизии высказались о политике сохранения русского языка.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!