«Разрушение общего прошлого»: в ГД оценили планы Киргизии заменить русские названия сел

Желание властей Киргизии заменить все русскоязычные названия сел связано со стремлением республики самоутвердиться, разрушив общее историческое прошлое с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Конечно, как суверенное, самостоятельное государство Киргизия вправе предпринимать любые действия на своей территории. Но не всякие действия, в том числе переименования, являются разумными, они могут считаться обоснованными, если речь идет о населенных пунктах, которые прежде назывались по-другому и возвращается их прежнее название, но, как я понимаю, в большинстве случаев речь идет о тех поселениях, которые с самого начала носили нынешние имена, и исторических оснований для переименования нет. Чем вызвано это желание? Конечно, желанием самоутвердиться», — подчеркнул парламентарий.

По словам Затулина, речь идет о том, чтобы лишний раз доказать, что «мы разрываем связь с общим прошлым» в рамках отношений с Россией.

Депутат напомнил, что в Киргизии подавляющее большинство, свыше 70% населения, положительно относятся к России, и только 20% «относятся хорошо» к Украине.

«Это все, мне кажется, должно было бы подсказывать властям Киргизии, что не стоит торопиться с разрушением общего прошлого», — подчеркнл Затулин.

Как отмечал до этого Жапаров, власти Киргизии до конца 2027 года намерены заменить все русскоязычные названия сел.

При этом в пресс-службе президента Киргизии уже пояснили, что Жапаров предложил ввести временный запрет на переименование населенных пунктов, а не переименовать русскоязычные села.

