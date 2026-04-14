Китай требует от США прекратить блокировку Ормузского пролива

Власти Китайской Народной Республики (КНР) требуют восстановления нормального судоходства в Ормузском проливе и считают его блокировку Соединенными Штатами безответственным решением. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь в ходе брифинга, передает ТАСС.

«В условиях, когда заинтересованные стороны уже достигли договоренности о временном прекращении огня, усиление военного присутствия со стороны США и проведение ими целенаправленных блокирующих операций приведет лишь к обострению противоречий и усилению напряженности, — подчеркнул министр.

По его словам, Китай настаивает на соблюдении каждой стороной договоренностей о прекращении огня. Пекин призывает Тегеран и Вашингтон сосредоточиться на дипломатии и мирных переговорах, чтобы восстановить нормальное судоходство в проливе.

Китайский дипломат подчеркнул, что считает блокировку Ормузского пролива опасным и безответственным действием.

12 апреля президент США сообщил, что Вашингтон начнет блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Глава государства поручил американскому флоту отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Тегерану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

Ранее СМИ писали, что китайский танкер прошел через Ормузский пролив, несмотря на блокаду.

 
