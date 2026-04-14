«Рынку не нужно столько самолетов»: авиаэксперт — об идее восстановить 700 Ан-2

Разработчик самолетов Ан-2 ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» предложил восстановить летную годность 700 простаивающих машин. Авиаэксперт Олег Пантелеев объяснил «Газете.Ru», что пассажирские полеты на местных авиалиниях убыточны не только из-за недостатка самолетов, но и из-за дороговизны топлива и обслуживания в аэропортах, поэтому проблему дефицита перевозок это не решит.

«Перевозки на местных воздушных линиях деградировали относительно показателей прошлого века из-за того, что получила развитие сеть автодорог. Автобусное сообщение дешевле, чем авиационное. Кроме того, в сегменте авиационных работ уже происходит (и в дальнейшем только усилится) замещение пилотируемых самолетов беспилотными летательными аппаратами. Это приведет к тому, что количество самолетов в размерности Ан-2, которое востребовано российскими авиакомпаниями, уже гораздо меньше, чем было в 1950–1980-е годы, и далее будет сокращаться. Перевозки пассажиров на местных воздушных линиях — глубоко убыточный вид деятельности. Даже если предположить, что самолеты достаются авиакомпаниям бесплатно, полеты все равно будут убыточными, так как обслуживание в аэропортах и топливо на удаленных аэродромах и посадочных площадках слишком дороги. Поэтому, строго говоря, возможность обеспечить полеты на местных линиях связана не только с наличием самолетов, но и с наличием субсидий на полеты, поддержанием деятельности операторов аэропортов и посадочных площадок», — сказал он.



Пантелеев отметил, что для решения проблемы дефицита перевозок нужно не только восстанавливать летный парк, но и просчитывать другие сценарии, в том числе рассматривать вариант переселения жителей удаленных районов.

«Сегодня мы находимся в сложной ситуации: в сегменте местных воздушных линий окупаемого бизнеса нет, убыточны и разработка, и производство, и эксплуатация самолетов. Строго говоря, нужно решить математическую задачку, как минимизировать убытки для бюджетов всех уровней при поддержании авиасообщения с населенными пунктами, находящимися на удаленных и труднодоступных территориях. Просчитывать нужно разные сценарии: поддержание летной годности парка Ан-2, модернизация парка Ан-2 с проведением ремоторизации, вывод на рынок самолета «Байкал» на замену Ан-2, переход на эксплуатацию вертолетов семейства Ми-8. Не исключено, что программа переселения жителей из удаленных поселков и улусов в крупные районные центры может стать более рациональной, чем поддержание жизни в бесперспективных населенных пунктах. Но такие решения должны приниматься не на уровне авиаторов», — добавил он.



Эксперт подчеркнул, что восстановить 700 самолетов Ан-2 возможно, однако рынку не нужно столько самолетов.

«Идея выглядит заманчиво: относительно малой ценой вернуть в небо сотни самолетов, что позволит дождаться того момента, когда на рынок выйдут новые «Байкалы». Но сама постановка задачи мне кажется ложной. Рынку не нужно столько самолетов. Можно ли восстановить 700 самолетов за 15-20 млрд рублей? Вероятно, вполне возможно. Но еще раз повторю: вопрос не в реалистичности этих оценок, а в целесообразности восстановления такого количества самолетов. Можно ли ценой 15–20 млрд оперативно решить проблемы эксплуатантов? Авиакомпании сталкиваются не сколько с дефицитом самолетов, сколько с тем, что заказчики рейсов — регионы и муниципалитеты — не могут увеличивать расходы на субсидирование полетов. В противном случае, авиакомпании постепенно бы провели ремоторизацию Ан-2 в ТВС-2МС», — пояснил он.

13 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила, что разработчик Ан-2 ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» предложил восстановить летную годность простаивающих самолетов, поскольку их использование позволит избежать дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие пять-десять лет. Уточняется, что ресурс машин выработан всего на треть, при этом Ан-2 не имеет календарного срока службы.

По информации издания, речь может идти о 700 самолетах, а восстановление парка обойдется в 14,5–21 млрд рублей.

