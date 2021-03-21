Красноярский чиновник отправлен под домашний арест по делу о гибели 4 детей

Директор управления городского хозяйства города Лесосибирск в Красноярском крае отправлен под домашний арест по делу о гибели четырех детей при пожаре. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Лесосибирским городским судом, с учетом позиции участвующего прокурора, обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 18.05.2021, установлен ряд ограничений», – указано в сообщении.

По версии следствия, чиновник не принял своевременные меры по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, что привело к гибели несовершеннолетних в результате пожара и причинению тяжкого вреда здоровью других членов семьи.

17 марта в жилом доме в Лесосибирске произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей в возрасте 2, 5, 10 и 17 лет, еще один ребенок и взрослый получили травмы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности.