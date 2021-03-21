Советник Офиса Зеленского назвал митинг в Киеве «диким насилием»

Участники митинга, выступавшие в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России)* Сергея Стерненко своим поведением дискредитировали организаторов митинга и подтвердили клише о том, что в Киеве якобы все время происходят беспорядки. Такое мнение выразил Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет «Страна.UA».

«Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения», — сказал Подоляк.

По его словам, этот митинг дискредитирует его организаторов.

Подоляк выразил мнение, что из-за отсутствия заинтересованности общества протестующие пытались обратить на себя внимание «бессмысленным избиением окон в ОП и дракой с вывесками».

Ранее свыше тысячи человек собрались на улице Банковой возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского. Многие участники держали плакаты с лозунгами в поддержку Стерненко, а также требовали его освобождения. В ходе мероприятия митингующие, среди которых в основном молодые люди, подожгли файеры и забросали здание офиса петардами и взрывпакетами.