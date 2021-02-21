Трескучие морозы придут в Москву впервые за 65 лет

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на 23 февраля в Москву придут сильные морозы, которых не было 65 лет, передает РИА «Новости».

«День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным. Так, например, в Москве ночью ударят трескучие морозы до -25..-27°C, по области -25...-30°C, на востоке местами до -33°C», — заявил он. Уточняется, что днем в столице будет не выше -14...-16°C, а в Подмосковье -13..-18°C.

По словам синоптика, такие показатели на 13-15 градусов ниже многолетней нормы. Последний раз такие холода 23 февраля были в Москве 65 лет назад. В 1956 году метеорологи зафиксировали -27,1°C. Абсолютный рекорд был поставлен в 1945 году, тогда температура опустилась до -30,5°C.

Ранее москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления в выходные.