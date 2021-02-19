Развитые страны уличили в излишних закупках вакцин от COVID-19

Развитые страны закупают больше вакцин от коронавируса нового типа, чем требуется для вакцинации их населения, свидетельствуют данные организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации ONE Campaign, США, Европейский союз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже приобрели более 3 млрд доз вакцин от COVID-19, что более чем на 1 млрд превышает их потребности.

Подобная ситуация способствует ограничению доступа к вакцинам для других стран и может привести к затягиванию пандемии, так как миллиарды людей останутся без защиты от коронавирусной инфекции, указано в сообщении.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 110 млн.