Попова предупредила о большой вероятности заразиться коронавирусом

В России все еще выявляют достаточное число случаев коронавируса, вероятность заразиться остается высокой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА «Новости».

По ее словам, общими усилиями получается сдерживать распространение болезни. Тем не менее, 12 тысяч случаев в сутки — это большая цифра. Кроме того, есть люди, которые болеют без симптомов.

«Все респираторные инфекции приходят в середине января, в феврале и в марте. Сейчас нельзя сказать, что все прошло, и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски еще достаточно велики», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что тяжелее всего болеют те, кто заражаются в начале и конце эпидемии. Поэтому очень важно оставаться здоровыми сейчас.

Ранее Попова рассказала, что в РФ не распространяются выявленные за рубежом штаммы COVID-19.