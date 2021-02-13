Выросло число пострадавших из-за землетрясения в Японии

В Японии из-за землетрясения пострадали 30 человек, об этом пишет агентство Киодо.

По данным издания, в префектурах Фукусима и Мияги произошли несколько пожаров, на месте работают спасатели.

Ранее сообщалось о 20 погибших. В стране произошло землетрясение магнитудой 7,1, из-за чего объявлена угроза цунами. Эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима.