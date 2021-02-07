Россияне рассказали, как экономят в путешествиях

Россияне рассказали, на чем стараются экономить в путешествиях. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Подавляющее большинство респондентов (63%) признались, что экономят на сувенирах и подарках.

Еще 10% стараются не тратить много денег на развлечения, 9% — экономят на транспорте, а 7% — на проживании. Кроме того, 6% россиян урезают расходы на экскурсии, а еще 5% отказывают себе в дорогой еде.

Опрос проводился среди 1517 человек.